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Гиперзвуковое оружие бессильно против ФСБ

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
00:03 2915

На 15 лет в колонию строгого режима по приговору Московского городского суда отправился директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк.

57-летний ученый обвинен в госизмене. Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков якобы делился с врагом секретами, связанными с разработкой гиперзвукового оружия.

В Институте теоретической и прикладной механики, помимо Александра Шиплюка, под обвинение в госизмене попали еще трое ученых: Валерий Звегинцев, Александр Маслов и Владислав Галкин

Гиперзвуковое оружие – любимая тема Владимира Путина, он неоднократно с удовольствием рассказывал о мировом лидерстве России в соответствующих разработках. А раз есть уникальные разработки, значит спецслужбы противника не дремлют, пытаясь выманить секреты.

В России по обвинениям в госизмене было арестовано двенадцать ведущих ученых, занимавшимися изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях. Трое из них умерли в заключении - профессор Новосибирского государственного технического университета Дмитрий Колкер, сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Роман Ковалев и ведущий научный сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения, один из разработчиков ракетно-космического комплекса «Морской старт» Виктор Кудрявцев.

Анатолий Губанов и Валерий Голубкин из Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского отбывают двенадцатилетние сроки в колонии строгого режима.

А выдающийся ученый Виктор Кудрявцев погиб в застенках

В Институте теоретической и прикладной механики, помимо Александра Шиплюка, под обвинение в госизмене попали еще трое ученых: Валерий Звегинцев, Александр Маслов и Владислав Галкин. Последний, правда, с 2017 год работал в Томском политехническом университете, но до этого вместе с указанными специалистами исследовал сверхзвуковые технологии.

По сути, ФСБ разгромило целую шпионскую сеть. А если посмотреть с другой стороны – целую научную отрасль, к тому же столько актуальную, с учетом военно-политических обстоятельств.

Защита во всех случаях указывает, что никаких фактов шпионской деятельности не было, ученым вменяются выступления на открытых международных конференциях и работа по глубоко теоретическим вопросам. Так, между изучением поведения модели в форме острого конуса в турбулентных потоках и характеристиками гиперзвуковой ракеты связь, с одной стороны, непосредственная, с другой - весьма далекая. Российские охотники за шпионами готовы в остро отточенном карандаше видеть модель боевой ракеты.

Сейчас редких специалистов просто гноят на зоне и в следственных изоляторах. И все это под разговоры о том, как Россия догонит и перегонит страны Запада в передовых технологиях

Россия, попав в международную изоляцию, в том числе в области научно-технических контактов, резко испортила свои возможности идти нога в ногу с современным уровнем науки и высоких технологий. Неизбежная в изолированных режимах паранойя еще больше убивает перспективы российской науки: любая разработка, которая может быть сочтена перспективной в оборонной сфере, тут же привлекает внимание контрразведчиков, которые умеют зарабатывать ордена и погоны.

Сын Александра Шипюка, отправившегося в колонию строгого режима на ближайшие 15 лет, тоже начинавший как физик, предпочел из науки уйти. Инстинкт самосохранения.

Кстати, в чем разительное отличие от судьбы ученых при Сталине и в нынешней России: тогда их арестовывали и отправляли работать в «шарашки» - закрытые институты и лаборатории, где они имели возможность продолжать заниматься наукой. Так себе практика, которая иногда давала результат, не силу колючей проволоки по периметру, а из-за гениальности за проволоку согнанных. Но сейчас редких специалистов просто гноят на зоне и в следственных изоляторах. И все это под разговоры о том, как Россия догонит и перегонит страны Запада в передовых технологиях.

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