Гиперзвуковое оружие бессильно против ФСБ

На 15 лет в колонию строгого режима по приговору Московского городского суда отправился директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк. 57-летний ученый обвинен в госизмене. Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков якобы делился с врагом секретами, связанными с разработкой гиперзвукового оружия.

Гиперзвуковое оружие – любимая тема Владимира Путина, он неоднократно с удовольствием рассказывал о мировом лидерстве России в соответствующих разработках. А раз есть уникальные разработки, значит спецслужбы противника не дремлют, пытаясь выманить секреты. В России по обвинениям в госизмене было арестовано двенадцать ведущих ученых, занимавшимися изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях. Трое из них умерли в заключении - профессор Новосибирского государственного технического университета Дмитрий Колкер, сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Роман Ковалев и ведущий научный сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения, один из разработчиков ракетно-космического комплекса «Морской старт» Виктор Кудрявцев. Анатолий Губанов и Валерий Голубкин из Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского отбывают двенадцатилетние сроки в колонии строгого режима.

В Институте теоретической и прикладной механики, помимо Александра Шиплюка, под обвинение в госизмене попали еще трое ученых: Валерий Звегинцев, Александр Маслов и Владислав Галкин. Последний, правда, с 2017 год работал в Томском политехническом университете, но до этого вместе с указанными специалистами исследовал сверхзвуковые технологии. По сути, ФСБ разгромило целую шпионскую сеть. А если посмотреть с другой стороны – целую научную отрасль, к тому же столько актуальную, с учетом военно-политических обстоятельств. Защита во всех случаях указывает, что никаких фактов шпионской деятельности не было, ученым вменяются выступления на открытых международных конференциях и работа по глубоко теоретическим вопросам. Так, между изучением поведения модели в форме острого конуса в турбулентных потоках и характеристиками гиперзвуковой ракеты связь, с одной стороны, непосредственная, с другой - весьма далекая. Российские охотники за шпионами готовы в остро отточенном карандаше видеть модель боевой ракеты.