Гимн Азербайджана на «Стад де Франс» в честь чемпионки и мировой рекордсменки Ламии Велиевой
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На знаменитом стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени прозвучал гимн Азербайджана в честь победы азербайджанской легкоатлетки Ламии Велиевой на Паралимпийских играх.
Напомним, Ламия в беге на 100 метров с результатом 11,76 секунды установила мировой рекорд, который держался восемь лет. Велиева стала 2-кратной паралимпийской чемпионкой. Три года назад в Токио она взяла золото в беге на 400 метров и серебро на 100-метровке.
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