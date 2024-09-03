Гимн Азербайджана на «Стад де Франс» в честь чемпионки и мировой рекордсменки Ламии Велиевой

Напомним, Ламия в беге на 100 метров с результатом 11,76 секунды установила мировой рекорд, который держался восемь лет. Велиева стала 2-кратной паралимпийской чемпионкой. Три года назад в Токио она взяла золото в беге на 400 метров и серебро на 100-метровке.