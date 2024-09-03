Сын адмирала по прозвищу «Гектор»: миллиарды на иранской и российской нефти…

Хосейн Шамхани - сын бывшего секретаря Совета национальной безопасности Ирана, а ныне советника Высшего духовного лидера, адмирала Али Шамхани, несмотря на жесткие санкции США, продает огромные объемы иранской и российской нефти через компании, работающие в Дубае. Об этом утверждается в расследовании агентства Bloomberg. Два года назад малоизвестная компания Milavous Group Ltd, арендовавшая офисное помещение премиум-класса в корпоративной башне в Дубае, всего за несколько месяцев стала играть заметную роль на мировом рынке нефти. Согласно источникам, знакомым с деятельностью компании, «движущей силой» Milavous является Хосейн Шамхани, работающий в торговых кругах под псевдонимом «Гектор» или просто «X».

Сообщается, что компания Milavous, действуя через Дубай, получала от продажи товаров из Ирана, России и других стран миллиарды долларов дохода. Фирма занимается смешиванием и ребрендингом сырой нефти, часто скрывая ее происхождение и усложняя усилия по обеспечению соблюдения международных санкций. На основе интервью с более чем десятком источников, знакомых с этим вопросом и пожелавших сохранить анонимность, агентство Bloomberg раскрыло подробности деятельности Хосейна Шамхани, свидетельствующей о том, что разветвленная сеть взаимосвязанных предприятий поставляет на мировой рынок огромные объемы подсанкционной иранской и российской нефти. Люди, знакомые с империей Шамхани, говорят, что фактически он контролирует переплетенную сеть компаний, в которой Milavous действует как одна из материнских фирм. «Информацию о владении бизнесом, акциях и контроле легко скрыть, а другие руководители официально зарегистрированы как владельцы и менеджеры», — сообщают источники Bloomberg. Влияние Хосейна Шамхани так велико, что присутствие на рынках компаний, которые он курирует, как правило, носит глобальный характер. Тем не менее, для многих в нефтетрейдинге личность Шамхани по-прежнему остается загадкой, как, собственно, и источники сырой нефти, которой он торгует.

Сеть Шамхани, которую инсайдеры называют одной из крупнейших в Иране структур по торговле нефтью, успешно обходит санкции США, используя юридические лазейки, стратегическое партнерство и глобальную сеть подставных компаний. Компания Milavous через свои дочерние предприятия занимается смешиванием и ребрендингом сырой нефти и нефтепродуктов из Ирана и России в таких сторонних юрисдикциях, как портовый город Фуджейра в ОАЭ. Кроме того, компания торгует нефтью из стран, не подпадающих под санкции. «Подобные методы, - отмечает Bloomberg ссылаясь на Мэтью Левитта, бывшего сотрудника по борьбе с терроризмом в Министерстве финансов США и ФБР, - позволяют скрыть происхождение нефти и топлива, что затрудняет клиентам определение их источника». Milavous и другие компании в сети Шамхани поставляют нефть таким гигантам, как китайская Sinopec, американский Chevron и BP в Великобритании. Несмотря на то, что эти суперкорпорации утверждают, что свято чтут законы и санкции, их связи с сетью Шамхани-младшего подчеркивают непрозрачность глобального рынка нефти.

По данным источников Bloomberg, только в 2022 году оборот Milavous составил около 15 миллиардов долларов. В отличие от своего могущественного отца, Хосейн Шамхани не был включен в список нарушителей санкций. Кроме того, законы ОАЭ не запрещают компаниям торговать сырой нефтью из Ирана или России. Компании его сети, как сообщают источники Bloomberg, также активно сотрудничают с китайскими покупателями, часто проводя транзакции в юанях, что позволяет обходить американские санкции. Усилия правительства США по пресечению деятельности Хосейна Шамхани усложняются возможными экономическими последствиями. Учитывая, что годовой экспорт иранской нефти оценивается примерно в 35 миллиардов долларов, любое существенное нарушение поставок может оказать влияние на мировые энергетические рынки, особенно в год президентских выборов в США, когда цены на топливо являются предметом особого внимания. Хотя Шамхани лично не попадал под санкции, он постоянно находится в фокусе внимания властей США. В целом, американское Министерство финансов предпочитает нацеливаться на танкеры, а не на отдельных лиц, из-за частой смены владельцев. Так, в 2022 году в одном из портов Индии было задержано грузовое судно, предположительно принадлежащее компании Admiral Shipping Company, которая, по данным иранских СМИ, принадлежит Хосейну Шамхани и его брату Хасану. Хосейн Шамхани и Milavous неоднократно отрицали любую причастность к незаконной деятельности. В письменном заявлении сын советника рахбара категорически отверг утверждения о связи с Milavous, заявив, что никакие нефтяные компании или торговые сети он не контролирует.