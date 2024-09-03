Российская армия наступает: оккупирована Пречистовка, русские подходят к Торецку
Минувшим вечером 3 сентября российские вооруженные силы захватилисело Пречистовка в Донецкой области.
Как сообщает Deep State, россияне значительного продвинулись к селу Водяное Ясиноватского района Донецкой области.
По сообщение, российских военкоров, русская армия значительно продвинулась в направлении Селидово-Кураховское. Украинская армия отступает в этом направлении, и отвела свои подразделения за реку Волчья.
Во время боев 4 украинские бригады вышли из окружения, но потеряли занимаемые позиции.
Российские войска близки к захвату еще одного города Донецкой области – Торецка, который Москва переименовала в Дзержинск.
Как сообщает российский военкор Юрий Подоляка, российские войска близки к тому, что рассечь фронт в Купянском направлении и выйти к реке Оскол.
В настоящее время российские штурмовые бригады пытаются захватить села Берестов и Стельмаховку…