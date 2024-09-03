Начштаба Сил беспилотных систем – российский агент?

Генеральный штаб ВСУ сообщил об отстранении от обязанностей начальника штаба Сил беспилотных систем, капитана первого ранга Романа Гладкого.

В заявлении, опубликованном в фейсбуке, сказано, что Гладкий отстранен на время «дополнительной специальной проверки», которую будет проводить Служба безопасности Украины. Это решение принято «по результатам заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны».

О причинах такой проверки военные не сообщают, однако украинские СМИ ранее писали о возможной связи Гладкого с Россией.

В одной из своих публикаций издание «Украинская правда» пишет со ссылкой на авторитетный OSINT-проект DeepState, что против офицера выдвигались подозрения «в госизмене, шпионстве и коррупции». «Супруга Гладкого имеет российское гражданство, а дочка в спортивных соревнованиях представляла РФ», — утверждали авторы DeepState.