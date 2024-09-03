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Начштаба Сил беспилотных систем – российский агент?

03:17 649

Генеральный штаб ВСУ сообщил об отстранении от обязанностей начальника штаба Сил беспилотных систем, капитана первого ранга Романа Гладкого.

В заявлении, опубликованном в фейсбуке, сказано, что Гладкий отстранен на время «дополнительной специальной проверки», которую будет проводить Служба безопасности Украины. Это решение принято «по результатам заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны».

О причинах такой проверки военные не сообщают, однако украинские СМИ ранее писали о возможной связи Гладкого с Россией.

В одной из своих публикаций издание «Украинская правда» пишет со ссылкой на авторитетный OSINT-проект DeepState, что против офицера выдвигались подозрения «в госизмене, шпионстве и коррупции». «Супруга Гладкого имеет российское гражданство, а дочка в спортивных соревнованиях представляла РФ», — утверждали авторы DeepState.

Роман Гладкий

В ВСУ отрицали, что против Гладкого выдвигались обвинения в госизмене.

Назначение Гладкого руководителем штаба недавно созданных Сил беспилотных систем подверглось критике многочисленных украинских блогеров и журналистов.

Источники «Украинской правды» также сообщают, что в 2020 году Гладкий судился с СБУ из-за решения начальника управления службы в Одесской области, который в 2018-м решил отменить ему допуск к государственной тайне.

48-летний Гладкий закончил Севастопольский военно-морской институт, служил на нескольких украинских военных кораблях, а затем занимал различные руководящие должности в ВМФ Украины.

Как писало издание Zaxid.net, во время оккупации Севастополя Россией он выехал на подконтрольную Украине территорию, но в Крыму остались его супруга, которая имеет российское гражданство, и дочка.

В 2018 году телекомпания 1+1 опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что ФСБ безуспешно пыталась завербовать Гладкого.

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