Взрыв в Киеве. Работает ПВО
04:17 199
В Киеве был слышен взрыв, в области работают силы ПВО.
Об этом сообщает украинское общественное вещание «Суспільне".
Администрация Киевской области сообщает, что над регионом зафиксированы российские беспилотники, работают силы противовоздушной обороны. Воздушная тревога также объявлена в Киеве.
По данным Воздушных сил ВСУ, в направлении украинской столицы летит ударный беспилотник.
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