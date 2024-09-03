Глава МИД Украины подал в отставку
10:00 289
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке. Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в своем профиле в соцсети.
Кулеба подал прошение в Верховную Раду.
Отметим, прошения об отставке в Верховную Раду также подали министр стратегических территорий Украины Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр экологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
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