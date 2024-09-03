Россия тайно закупала в Индии товары для войны

Россия тайно закупала в Индии товары двойного назначения и изучала возможность строительства в стране предприятий, чтобы получать компоненты для своих военных нужд, говорится в российской государственной переписке, попавшей в распоряжение Financial Times.

Министерство промышленности и торговли, контролирующее оборонное производство, в октябре 2022 года разработало конфиденциальные планы по расходованию около 1 млрд долларов на тот момент на обеспечение критической электроники по каналам, скрытым от западных правительств.

Россия и Индия, согласно данным агентства, нацелились на технологии двойного назначения - товары как гражданского, так и военного назначения, - которые, согласно документам, подпадают под западный экспортный контроль. Согласно просочившимся файлам, Москва даже планировала вложить инвестиции в российско-индийские разработки и производство электроники.