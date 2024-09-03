Блинкен ответит перед судом за Афганистан

Государственному секретарю Энтони Блинкену пришла повестка в суд для дачи показаний о хаотичном выводе американских войск из Афганистана. Повестку госсекретарю выдал председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей от Республиканской партии Майкл Маккол , сообщает The New York Times.

Маккол уточнил, что получение показаний важно для членов комитета, поскольку они готовят «потенциальное законодательство, направленное на предотвращение катастрофических ошибок отзыва» после ожидаемой публикации отчета о расследовании по этому вопросу на следующей неделе.

Он также пригрозил привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к суду, если тот не выступит перед комиссией. «Вы были лицом, принявшим окончательное решение для департамента по выводу войск и эвакуации», — написал Маккол в письме.

Законодатель потребовал, чтобы Блинкен предстал перед комиссией 19 сентября и рассказал о своей роли в операции, а также пожаловался на то, что госсекретарь пропустил предыдущие сроки выполнения. В свою очередь, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил, что Блинкен не сможет присутствовать в указанный день.

Ранее экс-советник Трампа Герберт Макмастер заявил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к выводу американских войск из Афганистана в 2021 году. По его словам, Трамп частично ответственен за произошедшее, так как начал вести переговоры с движением «Талибан» об условиях вывода войск из Афганистана.