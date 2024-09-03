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Россия разрушает украинские города, но США непреклонны

10:52 1564

США не собираются менять свою политику относительно возможности разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Один из журналистов задал ей вопрос, изменит ли Вашингтон свое мнение по поводу дальних ударов ВСУ по России.

«Что касается нашей политики, то, отвечая на вашу первую часть вопроса, я не думаю, что что-то изменилось, я не собираюсь говорить об изменении этой политики», — ответила Жан-Пьер.

Украина неоднократно просила западных партнеров разрешить удары поставляемыми высокоточными ракетами вглубь территории России. В конце весны США разрешили украинской армии бить по российским целям на границе, но не дальше.

СNN сообщал, что нежелание Вашингтона разрешить дальние удары связано не с риском эскалации, а с тем, что у США ограничены запасы ракет, которые они могут предоставить Киеву. При этом американские власти разрешат Украине вести огонь на большее расстояние, если Россия попытается расширить фронт, говорил помощник госсекретаря по Европе Джеймс О'Брайен.

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