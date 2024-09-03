Апти Алаудинов готовится к решающей битве

Обстановка в Курской области была очень тяжелой в первые дни вторжения, когда ВСУ перебросили на направление всю технику, но сейчас она «рабочая, прогнозируемая», считает Алаудинов.

По его словам, «все имеющееся вооружение ВСУ было направлено на курское направление для того, чтобы этими силами зайти уже на территорию Курска, взять атомную станцию, которая находится непосредственно под Курском, в Курчатове».

«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО. Россия выйдет из этой СВО победителем», - сказал он.