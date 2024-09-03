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Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири»

актуальный комментарий
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
11:17 3441

Завершился визит Владимира Путина в Монголию. Судя по неясным итогам, можно предположить, что никаких результатов, ради которых этот визит и был организован, у Кремля нет.

Визит российского президента в Монголию запомнился, прежде всего, оживленной дискуссией «арестуют его там – не арестуют». И хотя ответ на него был известен заранее, журналисты сумели создать определенный ажиотаж вокруг этой темы.

Как итог – то, что «не арестовали», послужило поводом к разочарованию западных правозащитников и негодованию Киева, заявившего, что «не оставит без последствий отказ Монголии от ее обязательств по аресту Путина на своей территории по ордеру МУС».

Весь мир, затаив дыхание, следил: арестуют или нет? Увы, чудес в современной политике не бывает

Что выглядит, на мой взгляд, достаточно нелепо. Высказали бы сожаление и закрыли вопрос. А вместо этого угрожать Улан-Батору… А, собственно говоря, чем? Что ему может сделать Киев? Выглядит смешно и немного по-детски, что само по себе плохо, ведь когда над тобой смеются – это, помимо прочего, еще и политический урон.

Впрочем, Москва поступила не лучше, объявив о том, что визит в Монголию стал «триумфом Владимира Путина и ярким свидетельством его международного авторитета». Право слово, иногда «лучше жевать, чем говорить», потому как, чтобы рассмотреть этот самый триумф, нужна лупа размером с солидный телескоп. А представлять в качестве «свидетельства авторитета» тот факт, что не арестовали – так себе достижение.

Что примечательно, на эту информационную «бурю в стакане воды» в самой Монголии отреагировали чуть больше, чем никак. Справедливо заметив, что из соседних стран, включая Россию, Улан-Батор импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии. Что, по словам его официального представителя, «имеет решающее значение для существования нашего народа, а потому Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях».

С чем вполне согласны и американцы. «Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации находится Монголия... мы продолжим поддерживать Монголию», - заявил на брифинге в Вашингтоне представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Вместо «Силы Сибири» обеспечение эпидемического благополучия по чуме

А между тем, увлекшись темой ареста, медиа пропустили основное - визит российского президента в главной своей части, получении монгольского согласия на строительство через территорию страны газопровода «Сила Сибири-2», оказался полностью провален. И Пекин Москве пайцзу на этот проект выдавать отказался, и Улан-Батор ярлыка не дал.

Итоги визита российского президента в Монголию имели вполне конкретный критерий: четкое и однозначное согласие Улан-Батора на прокладку трубы «Силы Сибири-2» по своей территории. С конкретикой по срокам и маршруту, где будут обозначены географические координаты точки входа и выхода трубы, и закрепление этого в соответствующих документах.

Что получилось в итоге? Подписано пять соглашений: о поставках нефтепродуктов; договор об обеспечении Монголии авиационным топливом; соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе; меморандум о взаимопонимании по сохранению озера Байкал. И вишенкой на торте - документ, предполагающий обеспечение эпидемического благополучия по чуме.

Иными словами, документы даже не второго, а третьего ряда, ради подписания которых российскому президенту и ездить в Улан-Батор не стоило, для решения таких вопросов у него чиновники есть.

В нынешних монгольских раскладах России попросту нет

В ходе визита Владимир Путин, кстати, заявлял: «Отношения с Монголией приоритетны для России, теперь перед странами стоит задача их диверсифицировать».

А что, собственно говоря, диверсифицировать?

Вот что говорят сами монголы: «…До 90 процентов бизнеса так или иначе связано с Китаем. Самое крупное месторождение каменного угля (Таван-Толгой) и одно из крупнейших месторождений меди и золота (Оюу-Толгой) – их грузопотоки направлены в сторону Китая. Компании могут быть разные - австрало-канадские, еще какие-то, но все равно сырье в основном идет в Китай. С Россией у нас было много шансов, много возможностей, к сожалению, она их просто потеряла…»

А кроме того, у Монголии вообще-то прекрасные отношения с США. Вот что говорил Оюн-Эрдэнэ, премьер-министр Монголии, после своего недавнего визита в Вашингтон: «Для нас Соединенные Штаты являются не только стратегическим третьим соседом, но и путеводной полярной звездой на нашем демократическом пути».

В нынешних монгольских раскладах России попросту нет. И предложить Улан-Батору что-то, что могло бы изменить эту ситуацию, Москва не может. Рассчитывая на триумф в Монголии, Москва забыла о монгольской поговорке: «У кого много самоуверенности, у того много изъянов».

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