Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири»

Завершился визит Владимира Путина в Монголию. Судя по неясным итогам, можно предположить, что никаких результатов, ради которых этот визит и был организован, у Кремля нет. Визит российского президента в Монголию запомнился, прежде всего, оживленной дискуссией «арестуют его там – не арестуют». И хотя ответ на него был известен заранее, журналисты сумели создать определенный ажиотаж вокруг этой темы. Как итог – то, что «не арестовали», послужило поводом к разочарованию западных правозащитников и негодованию Киева, заявившего, что «не оставит без последствий отказ Монголии от ее обязательств по аресту Путина на своей территории по ордеру МУС».

Что выглядит, на мой взгляд, достаточно нелепо. Высказали бы сожаление и закрыли вопрос. А вместо этого угрожать Улан-Батору… А, собственно говоря, чем? Что ему может сделать Киев? Выглядит смешно и немного по-детски, что само по себе плохо, ведь когда над тобой смеются – это, помимо прочего, еще и политический урон. Впрочем, Москва поступила не лучше, объявив о том, что визит в Монголию стал «триумфом Владимира Путина и ярким свидетельством его международного авторитета». Право слово, иногда «лучше жевать, чем говорить», потому как, чтобы рассмотреть этот самый триумф, нужна лупа размером с солидный телескоп. А представлять в качестве «свидетельства авторитета» тот факт, что не арестовали – так себе достижение. Что примечательно, на эту информационную «бурю в стакане воды» в самой Монголии отреагировали чуть больше, чем никак. Справедливо заметив, что из соседних стран, включая Россию, Улан-Батор импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии. Что, по словам его официального представителя, «имеет решающее значение для существования нашего народа, а потому Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях». С чем вполне согласны и американцы. «Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации находится Монголия... мы продолжим поддерживать Монголию», - заявил на брифинге в Вашингтоне представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

А между тем, увлекшись темой ареста, медиа пропустили основное - визит российского президента в главной своей части, получении монгольского согласия на строительство через территорию страны газопровода «Сила Сибири-2», оказался полностью провален. И Пекин Москве пайцзу на этот проект выдавать отказался, и Улан-Батор ярлыка не дал. Итоги визита российского президента в Монголию имели вполне конкретный критерий: четкое и однозначное согласие Улан-Батора на прокладку трубы «Силы Сибири-2» по своей территории. С конкретикой по срокам и маршруту, где будут обозначены географические координаты точки входа и выхода трубы, и закрепление этого в соответствующих документах. Что получилось в итоге? Подписано пять соглашений: о поставках нефтепродуктов; договор об обеспечении Монголии авиационным топливом; соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе; меморандум о взаимопонимании по сохранению озера Байкал. И вишенкой на торте - документ, предполагающий обеспечение эпидемического благополучия по чуме. Иными словами, документы даже не второго, а третьего ряда, ради подписания которых российскому президенту и ездить в Улан-Батор не стоило, для решения таких вопросов у него чиновники есть.