Грузия готова помочь Армении с Азербайджаном и ЕС
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Глава комиссии по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что Грузия готова помочь Армении, поделившись опытом интеграции в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Грузии.
Самхарадзе также отметил готовность Грузии внести свой вклад в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
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