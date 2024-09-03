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Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве

Грузия готова помочь Армении с Азербайджаном и ЕС

11:36 919

Глава комиссии по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что Грузия готова помочь Армении, поделившись опытом интеграции в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Грузии.

Самхарадзе также отметил готовность Грузии внести свой вклад в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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