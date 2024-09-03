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Кобахидзе уверен в победе, но...

11:50 997

Грузинская оппозиция после парламентских выборов 26 октября попытается устроить беспорядки в стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Очевидно, что у радикальной оппозиции нет никаких надежд на победу на выборах, она готовится накалить ситуацию после выборов. Они убрали из своего лексикона слова «Если «Грузинская мечта» победит» и постоянно говорят «Если «Грузинская мечта» сфальсифицирует выборы». Очевидно, что они в очередной раз не признают результатов выборов, постараются устроить атаку на государственные институты и беспорядки в стране», — заявил Кобахидзе на брифинге.

Он подчеркнул, что попытки дестабилизировать ситуацию до или после выборов будут пресечены со всей строгостью закона. У страны, как отметил Кобахидзе, есть все ресурсы для того, чтобы никто не смог дестабилизировать ситуацию. «Соответственно, ни одна провокация не достигнет успеха, и любому преступному действию будет противопоставлено строгое наказание», — сказал он.

В то же время Кобахидзе отметил, что избирательная кампания проходит в спокойной обстановке, не выявлено ни одного серьезного нарушения.

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