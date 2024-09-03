Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы - герои»

Одним из наблюдателей на прошедших в Азербайджане парламентских выборах был Владимир Крейденко - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также сопредседатель межпарламентской группы дружбы «Украина-Азербайджан». Воспользовавшись случаем, корреспондент haqqin.az побеседовал с Владимиром Крейденко о состоянии азербайджано-российских экономических отношений, а также о ситуации в самой Украине.

- Как, на Ваш взгляд, прошли парламентские выборы в Азербайджане? - Я посетил в Баку десять избирательных участков. На всех были созданы условия, отвечающие международным требованиям к выборам, - изолированные кабины для тайного голосования, наблюдатели, списки избирателей и пр. Во всех участках, которые я посетил, никаких жалоб на нарушения не было. - Как война повлияла на торгово-экономические связи между нашими странами? - Президенты Азербайджана и Украины обозначили стратегический характер отношений наших стран в двусторонних сферах. К сожалению, из-за продолжающейся больше двух лет полномасштабной войны азербайджано-украинский товарооборот значительно снизился. По понятным причинам экономические взаимоотношения сократились примерно на двадцать пять, если не больше процентов. Причины - удорожание логистики, потеря связей и другие факторы. К примеру, в Донецкой и Харьковской областях что-то производили и экспортировали в Азербайджан, а сейчас там идут ожесточенные бои. В то же время Азербайджан экспортировал какую-то продукцию в Украину, где ее реализовывали потребителям. Но сейчас в ряде экономических сегментов моей страны оборот продукции между нашими государствами либо в разы сокращен, либо прекратился вообще. Довезти товар из Азербайджана в Украину и обратно из Украины в Азербайджан стало очень дорого. Стоимость доставки грузов выросла в несколько раз, и это приводит к слишком высокой цене на товары. Понятно, что наши профильные министерства и транспортники ищут варианты, чтобы снизить стоимость логистики, ведут поиски и расчеты возможностей более тесного экономического сотрудничества в разных сферах. Украина, как известно, имеет колоссальный экономический потенциал, а потому глубоко заинтересована в возобновлении торговых отношений на довоенном уровне. - Что происходит с важнейшими для наших стран поставками украинского зерна и азербайджанской нефти? - Думаю, проблем с поставками зерна в Азербайджан, как и в другие страны мира, не будет. Как известно, Путин заявил о выходе из зернового соглашения и обещал, что не даст функционировать зерновому коридору. Тем не менее Украина продолжает поставлять зерно на мировой рынок, спасая от голода большую часть Африки, а также ряд других стран, в которых не хватает еды. Мы эту гуманитарную миссию остановить не можем. Так что, несмотря на угрозы, даже под ударами российских ракет зерновой коридор продолжает функционировать. Кроме пшеницы Украина поставляет в Азербайджан также растительные масла и другие пищевые продукты. Есть много сфер, в которых наши страны прекрасно сотрудничают, существуют совместные предприятия, производящие разного рода товары. Несмотря на то что нынешние времена для торгово-экономических связей достаточно трудные, Киев ищет возможности, чтобы помочь бизнесменам удержать хотя бы на нынешнем уровне экономические отношения. Это очень сложное дело, поскольку идет война, сильно пострадали логистические маршруты, оборвались бизнес-связи… Для Украины очень важны стабильные поставки азербайджанской нефти, которую Киев продолжает покупать. В обороноспособности Украины азербайджанская нефть играет стратегическую роль. Бензин и дизель постоянно нужны ВСУ и населению. В этой связи хочется отметить важную работу SOCAR. На АЗС вашей госкомпании заправляются многие граждане Украины. Сотрудничество в энергетической сфере для Киева играет особо важное значение, так как у нас есть хранилища для топлива, возможности транзита энергоносителей и пр.

- Как мы знаем, Вы встречаетесь с нашими соотечественниками в Украине. Какие у них проблемы, связанные с войной? - Азербайджанская диаспора с самого начала войны участвует в отражении российской агрессии. Ребята из азербайджанской общины воюют в рядах ВСУ, они настоящие герои. И мы гордимся тем, что этнические азербайджанцы с украинским гражданством встали на защиту нашей Родины и сражаются с российскими агрессорами, уничтожающими гражданскую инфраструктуру - детские больницы, школы, магазины… Я постоянно встречаюсь с представителями азербайджанской диаспоры, мы часто обсуждаем, какая помощь им нужна. Как правило, ваши соотечественники говорят, что им всего хватает. - Многие эксперты призывают украинское правительство перевести экономику на военные рельсы. То есть не ждать готового западного оружия, а производить его у себя… - Нам удалось перевести на военные рельсы около 60 процентов национальной экономики. По объективным и субъективным причинам много чего осуществить пока не удается. Но украинская оборонная промышленность функционирует с первого дня войны. Я не могу раскрывать секреты, где, сколько и так далее. Но нужно понимать, что оружие производится, причем отечественными предприятиями и по современным стандартам. Украинские ученые, военные инженеры активно работают над созданием самых современных систем вооружений. Сейчас важно строить защищенные, хорошо укрепленные подземные заводы, где будет налажено массовое производство оружия. В Украине есть профессионалы, которые прекрасно разбираются в технологиях и современных стандартах оружия. Это касается не только создания нового оружия, но и модернизации старых систем, применение которых помогает снизить потери ВСУ. Сейчас идет процесс строительства заводов в безопасных местах и будет производиться очень много высокотехнологичного оружия. - Украина вклинилась в Курскую область, распространив зону поражения России на ее территорию. Есть ли у Киева красные линии? То есть по какому российскому городу можно наносить удары, а по какому нет? - Уже два наших дрона долетели до Москвы и поразили там объекты топливного сектора. Расширение зоны поражения, удары по нефтебазам, складам топлива и другим объектам энергетики на территории России – все это очень важные решения. Мы считаем объекты российской энергетической сферы законными военными целями. В отличие от Москвы, наши военные не бьют для устрашения населения по гражданским объектам. У нас в этом нет никакой необходимости, поскольку Украина придерживается международных конвенций, связанных с ведением войны. Это также касается обращения с военнопленными. В то время как Россия не придерживается никаких международных норм и обстреливает жилые многоэтажки, больницы, школы и т.д., Вооруженные силы Украины отрабатывают по российской инфраструктуре, обеспечивающей вооруженные силы агрессора топливом и оружием. Так что вопросы бить или не бить по объектам в Москве, Питере и других городах у Украины и украинцев не возникают. Так называемые красные линии есть у наших европейских и американских партнеров, хотя нам они совершенно непонятны…