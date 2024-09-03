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Премьер Грузии не признает президента

12:10 1000

Саломе Зурабишвили фактически не является президентом Грузии после того, как нарушила конституцию. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Она не президент. Саломе Зурабишвили не президент Грузии. Она сама признала легитимацию Конституционного суда, когда обратилась в него с иском. И это тот Конституционный суд, который установил, что Саломе Зурабишвили является нелегитимным президентом, что она президент, нарушивший конституцию. Единственное, благодаря чему Саломе Зурабишвили формально сохраняет должность президента, - это поддержка "Нацдвижения" (оппозиционная партия "Единое национальное движение")", - заявил Кобахидзе на брифинге.

По его словам, после того как оппозиция не проголосовала в парламенте за импичмент Зурабишвили, она стала "не президентом Грузии, а президентом "Нацдвижения" и одной рядовой марионеткой "Нацдвижения".

В 2023 году Зурабишвили совершила несколько зарубежных визитов без согласия главы правительства. Конституция разрешает президенту Грузии осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия премьер-министра. В связи с этим правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обратилась в Конституционный суд по вопросу импичмента президента. КС поддержал представление об отстранения Зурабишвили, однако у правящей партии не хватило голосов в парламенте для объявления импичмента (минимум 100 из 150 голосов). Оппозиция не поддержала импичмент Зурабишвили.

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