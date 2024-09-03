Путин предполагает, а Си Цзиньпин располагает

Президент России Владимир Путин рассчитывает на отдельную двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время октябрьского саммита БРИКС в Казани.

"Как и договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Предлагаю в ходе этой работы провести и двустороннюю рабочую встречу", - сказал глава российского государства на встрече с зампредседателя КНР Хань Чжэном.