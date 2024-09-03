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Эксклюзивная кампания от Халг Банка и Qatar Airways

12:20 482

Халг Банк запускает новую кампанию с Qatar Airways, которая в 8-й раз была выбрана лучшей авиакомпанией мира по версии премии Skytrax World Airline в 2024 году. В рамках кампании, начиная с сегодняшнего дня, авиабилеты Qatar Airways можно приобрести со скидкой до 12 % при оплате любой платежной картой Mastercard или Visa, выпущенной Халг Банком. Во время оплаты стоимости билета картами Халг Банка на странице https://www.qatarairways.com/en-az/offers/cug/xalq-bank.html клиенты смогут ознакомиться с предложенными маршрутами перелетов и получить скидку, воспользовавшись автоматически установленным на сайте промокодом QRXALQ24.

Отметим, что скидка действует на рейсы бизнес и эконом-класса. В кампании участвуют все платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные Халг Банком.

Кампания продлится до 31.12.2024 года, а путешествовать с авиабилетами, купленными в рамках кампании, можно до 31.03.2025 года.

Скидки распространяются на транзитные рейсы Qatar Airways через город Доха, с вылетом из Международного аэропорта Гейдар Алиев (GYD). Скидки действуют на рейсы по более чем 50 направлениям, включая Барселону, Мадрид, Париж, Куала-Лумпур, Токио, Мальдивы, Бали, Сидней, Торонто, Нью-Йорк.

Заказать платежные карты, предлагаемые Халг Банком, можно как онлайн по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/, так и в любом филиале. Доставка карт в пределах Баку осуществляется бесплатно.

Халг Банк, отмечающий в этом году 20-летие своей деятельности, в настоящее время является одним из динамично развивающихся финансовых учреждений региона. Наряду с различными альтернативными каналами продаж, банк предлагает клиентам современные и доступные банковские услуги посредством сети обслуживания, состоящей из 30 филиалов по всей стране.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 Информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

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