Абхазы остались без российских денег

Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты, касающиеся учителей, врачей и силовых структур в сепаратистской Абхазии. Кроме того, поставки электроэнергии во время осенне-зимнего энергодефицита будут осуществляться по коммерческой стоимости. Об этом сообщил журналистам так называемый «министр иностранных дел» абхазских сепаратистов Сергей Шамба.

«С первого сентября было приостановлено финансирование по некоторым выплатам. Они касаются врачей, учителей, силовых структур и прочего. Кроме того, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с необходимостью которого мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам», - сказал Шамба. Он отметил, что соответствующий документ получил 2 сентября так называемый «премьер-министр» Александр Анкваб.