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Захарова просит Армению одуматься

12:27 1419

Российская сторона рассчитывает на возобновление полноценного участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.

«Рассчитываем, что в интересах будущей безопасности самой Армении, да и в целом всего региона, наше партнерство с Арменией в рамках ОДКБ будет полноценно возобновлено», – отметила дипломат.

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