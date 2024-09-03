Захарова просит Армению одуматься

Российская сторона рассчитывает на возобновление полноценного участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.

«Рассчитываем, что в интересах будущей безопасности самой Армении, да и в целом всего региона, наше партнерство с Арменией в рамках ОДКБ будет полноценно возобновлено», – отметила дипломат.