Банк Республика запустил кредитную кампанию «Снова в школу»

Перед новым учебным годом кредиты в "Банке Республика" стали еще выгоднее!

Баку, 04 сентября 2024. Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными предложениями, перед началом нового учебного года запустил новую выгодную кредитную кампанию под названием "Снова в школу".

Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 30 сентября, получат возможность оформить кредит наличными с 0% комиссией и по ставке 10% годовых.

В рамках акции, которая порадует всех, клиенты смогут получить кредит наличными на выгодных условиях:

• Максимальная сумма - 50 000 манатов;

• Срок - до 60 месяцев;

• Льготный период – до 3 месяцев;

• Поручитель - не требуется.

Еще одно преимущество заказа кредита в "Банк Республика" заключается в том, что сумма кредита будет переведена на карту, которую доставят непосредственно по указанному адресу.

Любой клиент, желающий воспользоваться акцией, может легко оформить потребительский кредит, обратившись в отделения банка или заказать кредит онлайн на официальном сайте банка.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.