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Специалист Минздрава поведает о трансплантации органов

12:50 197

Сегодняшний прямой эфир на официальной странице Минздрава в Instagram будет посвящен донорству органов и трансплантации.

Сообщается, что гостем прямого эфира будет председатель Правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Егана Аббасова. 

В ходе эфира граждане могут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или задать их непосредственно специалисту в прямом эфире.

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