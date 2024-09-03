Специалист Минздрава поведает о трансплантации органов
12:50 197
Сегодняшний прямой эфир на официальной странице Минздрава в Instagram будет посвящен донорству органов и трансплантации.
Сообщается, что гостем прямого эфира будет председатель Правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Егана Аббасова.
В ходе эфира граждане могут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или задать их непосредственно специалисту в прямом эфире.
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