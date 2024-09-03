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В Азербайджане впервые пройдет международный кинофестиваль Baku Cinema Breeze

13:33 1045

Впервые в Азербайджане с 2 по 8 октября пройдет большой кинофестиваль Baku Cinema Breeze, организованный при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Baku Cinema Breeze станет единой сетью для демонстрации шедевров мирового кинематографа, объединив масштабные проекты, известные до сих пор как фестиваль документальных фильмов DokuBaku, Бакинский международный кинофестиваль BIFF, Международный фестиваль анимационных фильмов ATA Türk dünyası и Международный фестиваль анимации Animafilm.

В рамках фестиваля будет организован новый рынок киноиндустрии ОМА на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, демонстрирующий свои возможности в киноиндустрии.

Участники мероприятия получат возможность наладить отношения друг с другом и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества, что станет важным шагом для развития киноиндустрии в регионе.

Фестиваль Baku Cinema Breeze соберет на одной площадке в Азербайджане представителей киноиндустрии из США, Канады, Индии, Нидерландов, Турции, Германии, Португалии, ОАЭ, Греции, Кореи, Грузии, Эстонии и других стран, а также известных деятелей мирового кинематографа. Во время фестиваля в различных кинотеатрах и площадках города будут организованы показы фильмов для жителей и гостей столицы, а также всех любителей кино в целом.

Данное мероприятие, направленное на развитие аудиовизуальной индустрии, будет осуществляться в рамках проекта Министерства культуры Yaradıcı Azərbaycan (Творческий Азербайджан).

Проект Baku Cinema Breeze призван этой осенью стать главным событием в культурной жизни Баку и привлечь внимание профессионалов кино и любителей искусства.

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