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Ханданян: «Это не касается Азербайджана»

14:17 2770

Присутствие гражданской наблюдательной миссии Евросоюза на территории Армении для мониторинга приграничной ситуации с Азербайджаном – это «вопрос исключительно между Брюсселем и Ереваном, а не Баку». Об этом заявил глава парламентской комиссии по внешним связям, член партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» Саргис Ханданян на брифинге.

«Присутствие наблюдателей ЕС в Армении — это вопрос, который обсуждается исключительно между Республикой Армения и Европейским союзом. Наблюдатели размещены на территории Армении и осуществляют мониторинг с армянской стороны границы. Соответственно, только эти стороны должны решать, когда и какое представительство миссия должна иметь», — прокомментировал он заявления официального Баку о том, что после подписания соглашений по делимитации границы между двумя странами продолжение работы наблюдательной миссии ЕС на территории Армении теряет смысл.

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