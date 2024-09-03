Ханданян: «Это не касается Азербайджана»

Присутствие гражданской наблюдательной миссии Евросоюза на территории Армении для мониторинга приграничной ситуации с Азербайджаном – это «вопрос исключительно между Брюсселем и Ереваном, а не Баку». Об этом заявил глава парламентской комиссии по внешним связям, член партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» Саргис Ханданян на брифинге.

«Присутствие наблюдателей ЕС в Армении — это вопрос, который обсуждается исключительно между Республикой Армения и Европейским союзом. Наблюдатели размещены на территории Армении и осуществляют мониторинг с армянской стороны границы. Соответственно, только эти стороны должны решать, когда и какое представительство миссия должна иметь», — прокомментировал он заявления официального Баку о том, что после подписания соглашений по делимитации границы между двумя странами продолжение работы наблюдательной миссии ЕС на территории Армении теряет смысл.