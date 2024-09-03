USD 1.7000
EUR 1.8796
RUB 0.0194
Подписаться на уведомления
Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве
Новость дня
Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве

В Баку обворовали дом Сидоренко

14:31 2211

25 августа в полицию поступила информация о краже частного дома в Сабунчинском районе Баку. В результате расследования, проведенного сотрудниками 42-го отделения Сабунчинского районного управления полиции, выяснилось, что злоумышленники похитили из дома предметы быта на сумму в 1 650 манатов.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении кражи - ранее судимые за аналогичное преступление - 43-летний Хагани Алиев и 38-летний Ильхам Пашаев. Х.Алиев уже находился в розыске за другую кражу. Организатором преступления был таксист И.Пашаев. Именно он спланировал ограбление и обеспечил транспорт для вывоза украденного.

Отмечается, что дом принадлежит азербайджанской журналистке Елене Сидоренко.

Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
15:15 1230
В Турции по-другому: у победы один отец, у поражения тысяча сирот
В Турции по-другому: у победы один отец, у поражения тысяча сирот наша аналитика; все еще актуально
02:09 6125
Путин хочет медленно поглотить Украину
Путин хочет медленно поглотить Украину ISW
15:20 1317
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
11:59 3157
Сын адмирала по прозвищу «Гектор»: миллиарды на иранской и российской нефти…
Сын адмирала по прозвищу «Гектор»: миллиарды на иранской и российской нефти… наш обзор
01:44 7511
Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири»
Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири» актуальный комментарий
11:17 5520
Гиперзвуковое оружие бессильно против ФСБ
Гиперзвуковое оружие бессильно против ФСБ главная тема; все еще актуально
00:03 9924
Российская армия наступает: оккупирована Пречистовка, русские подходят к Торецку
Российская армия наступает: оккупирована Пречистовка, русские подходят к Торецку фронтовая сводка
03:05 6352
Что за отставки в правительстве Украины? Что происходит?
Что за отставки в правительстве Украины? Что происходит?
3 сентября 2024, 22:38 10173
Борис Джонсон призвал передать Украине ATACMS и снять все ограничения
Борис Джонсон призвал передать Украине ATACMS и снять все ограничения
10:39 1885
Россия убила всю семью во Львове
Россия убила всю семью во Львове фото; видео; обновлено 13:20
13:20 8399

ЭТО ВАЖНО

Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
15:15 1230
В Турции по-другому: у победы один отец, у поражения тысяча сирот
В Турции по-другому: у победы один отец, у поражения тысяча сирот наша аналитика; все еще актуально
02:09 6125
Путин хочет медленно поглотить Украину
Путин хочет медленно поглотить Украину ISW
15:20 1317
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
11:59 3157
Сын адмирала по прозвищу «Гектор»: миллиарды на иранской и российской нефти…
Сын адмирала по прозвищу «Гектор»: миллиарды на иранской и российской нефти… наш обзор
01:44 7511
Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири»
Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири» актуальный комментарий
11:17 5520
Гиперзвуковое оружие бессильно против ФСБ
Гиперзвуковое оружие бессильно против ФСБ главная тема; все еще актуально
00:03 9924
Российская армия наступает: оккупирована Пречистовка, русские подходят к Торецку
Российская армия наступает: оккупирована Пречистовка, русские подходят к Торецку фронтовая сводка
03:05 6352
Что за отставки в правительстве Украины? Что происходит?
Что за отставки в правительстве Украины? Что происходит?
3 сентября 2024, 22:38 10173
Борис Джонсон призвал передать Украине ATACMS и снять все ограничения
Борис Джонсон призвал передать Украине ATACMS и снять все ограничения
10:39 1885
Россия убила всю семью во Львове
Россия убила всю семью во Львове фото; видео; обновлено 13:20
13:20 8399
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться