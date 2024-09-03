В Баку обворовали дом Сидоренко

25 августа в полицию поступила информация о краже частного дома в Сабунчинском районе Баку. В результате расследования, проведенного сотрудниками 42-го отделения Сабунчинского районного управления полиции, выяснилось, что злоумышленники похитили из дома предметы быта на сумму в 1 650 манатов.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении кражи - ранее судимые за аналогичное преступление - 43-летний Хагани Алиев и 38-летний Ильхам Пашаев. Х.Алиев уже находился в розыске за другую кражу. Организатором преступления был таксист И.Пашаев. Именно он спланировал ограбление и обеспечил транспорт для вывоза украденного.

Отмечается, что дом принадлежит азербайджанской журналистке Елене Сидоренко.