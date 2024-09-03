Кто о чем, а Россия о «красных линиях»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал жесткое заявление по поводу возможных поставок Соединенными Штатами дальнобойных ракет Украине.

По его словам, подобные действия могут привести к серьезным последствиям, так как США прекрасно осведомлены о российских "красных линиях".

«Не надо шутить с нашими красными линиями, американцы знают, где они проходят», — подчеркнул Лавров в своем выступлении.