Кто о чем, а Россия о «красных линиях»
14:54 1031
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал жесткое заявление по поводу возможных поставок Соединенными Штатами дальнобойных ракет Украине.
По его словам, подобные действия могут привести к серьезным последствиям, так как США прекрасно осведомлены о российских "красных линиях".
«Не надо шутить с нашими красными линиями, американцы знают, где они проходят», — подчеркнул Лавров в своем выступлении.
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