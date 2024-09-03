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Россия пообещала рассмотреть заявку Турции

15:00 798

Страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать", - сказал представитель Кремля.

Власти Турции несколько месяцев назад подали заявку на вступление в БРИКС. Согласно сведениям агентства, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, куда приглашен турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил 3 сентября, что Эрдоган неоднократно говорил о желании вступить в БРИКС, но конкретных решений по членству Турции в организации пока нет.

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