Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
Эколог из Университета Висконсин в США Тарик Ниязи (Tarique Niazi) написал о серьезной экологической проблеме, напрямую касающейся Азербайджана, в преддверии глобального климатического саммита COP29, который пройдет в Баку в ноябре.
В статье, опубликованной в проекте американского Института политических исследований Foreign Policy in Focus (FPIF), эколог отмечает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев стремится получить поддержку крупных стран для инициативы, предусматривающей выделение 100 миллиардов долларов в год на меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах, и для этого совершает поездки в различные страны. Он также заручился поддержкой в лице своего соседа - России.
«18-19 августа президент России Владимир Путин совершил двухдневный государственный визит в Азербайджан. Алиев пригласил его посетить COP29. Путин не любит климатические саммиты, но этот ему будет трудно пропустить.
Если он примет участие, то впервые после агрессии в Украине будет сидеть рядом с лидерами стран P5, G-7, BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), G-20 и 38 стран-членов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). За исключением G-7, Россия является ключевым членом всех этих объединений», — сказал Ниязи.
Эколог отмечает, что помимо общего прошлого бывших советских республик, Азербайджан и Россия являются приморскими государствами, которые разделяют длинную транснациональную береговую линию Каспия.
«Будучи одним из пяти прибрежных государств (другие — Казахстан, Россия, Иран и Туркменистан), Азербайджан больше всего зависит от Каспия. Четверть нефтяных запасов Баку находится на шельфе Каспия. Но Каспий быстро высыхает. Из-за высоких температур, вызванных климатом, озеро быстро испаряется, оставляя после себя обширные участки сухой земли.
В среднем Каспий отступает на 20 сантиметров в год. По прогнозам, к концу столетия он опустится на 18 метров, в то время как северный Каспий уже имеет глубину всего 5-6 метров. Сейчас он опустился ниже уровня, на котором он может поддерживать морскую экосистему.
Азербайджанский лидер опасается, что этот процесс в конечном итоге превратит озеро в остров, как это произошло с Аральским морем. Дно последнего теперь представляет собой поверхность суши с многокилометровыми грязевыми тропами», — пишет автор.
Эколог отмечает, что территория Казахстана велика и близка к территории Западной Европы, поэтому страна может справиться с потерей города Актау в результате обмеления Каспийского моря. В то же время территория Азербайджана не так велика, и площадь его территориальных вод в Каспийском море в два раза превышает площадь его сухопутной территории.
Тарик Ниази отмечает, что Путин «пообещал Алиеву спасти море». Несмотря на данное обещание, российский лидер мало что может сделать. Россия Путина — страна, расположенная выше по течению Каспия. Четыре других прибрежных государства, включая Азербайджан, хотят, чтобы Москва прекратила запруживать и отводить притоки в Каспий. Одним из таких притоков является река Волга, которая является самым длинным и крупнейшим (по объему) водоемом на европейском континенте.
Верховья Волги расположены к северо-западу от Москвы. Прикаспийские страны утверждают, что Волга обеспечивает 80 процентов притока в озеро. Остальная часть (20 процентов) поступает из двух речных систем ниже по течению: Куры и Аракса. Таким образом, непрерывный поток Волги имеет решающее значение для жизни Каспия.
Но Россия построила 40 плотин и водоотводов на Волге, и еще 18 находятся на разных стадиях разработки, все из которых сократили приток в Каспийское море до минимума. Как пишет автор, плотины и водоотводы действительно уменьшают приток, но изменение климата также оказывает свое влияние. Если сам Каспий испаряется из-за более жарких и сухих условий, Волга также не является исключением из этого явления.
Уменьшение количества осадков усугубляет проблему. Характерным примером является трансграничная река Гильменд, которая протекает как по Афганистану, так и по Ирану. Отсутствие осадков настолько сократило сток Гильменда, что он редко доходит до Ирана, что усиливает напряженность между Кабулом и Тегераном.
«По иронии судьбы, все пять каспийских экономик — Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан — сильно зависят от добычи ископаемого топлива, что является основой климатического кризиса. Несмотря на банальности о достижении чистого нуля, мировая капиталистическая экономика также подсела на ископаемое топливо. В результате выбросы углерода растут, а температура воздуха бьет рекорды.
После Парижского климатического пакта в 2015 году мир откатился назад в вопросе изменения климата. Если углеводородные ресурсы не будут храниться в земле, мало надежды на спасение мировых водоемов, таких как Каспий. COP29 - прекрасный повод продемонстрировать, что Каспий значит для региона и остального мира», - пишет американский эколог.