Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым

Эколог из Университета Висконсин в США Тарик Ниязи (Tarique Niazi) написал о серьезной экологической проблеме, напрямую касающейся Азербайджана, в преддверии глобального климатического саммита COP29, который пройдет в Баку в ноябре. В статье, опубликованной в проекте американского Института политических исследований Foreign Policy in Focus (FPIF), эколог отмечает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев стремится получить поддержку крупных стран для инициативы, предусматривающей выделение 100 миллиардов долларов в год на меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах, и для этого совершает поездки в различные страны. Он также заручился поддержкой в лице своего соседа - России.

«18-19 августа президент России Владимир Путин совершил двухдневный государственный визит в Азербайджан. Алиев пригласил его посетить COP29. Путин не любит климатические саммиты, но этот ему будет трудно пропустить. Если он примет участие, то впервые после агрессии в Украине будет сидеть рядом с лидерами стран P5, G-7, BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), G-20 и 38 стран-членов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). За исключением G-7, Россия является ключевым членом всех этих объединений», — сказал Ниязи. Эколог отмечает, что помимо общего прошлого бывших советских республик, Азербайджан и Россия являются приморскими государствами, которые разделяют длинную транснациональную береговую линию Каспия. «Будучи одним из пяти прибрежных государств (другие — Казахстан, Россия, Иран и Туркменистан), Азербайджан больше всего зависит от Каспия. Четверть нефтяных запасов Баку находится на шельфе Каспия. Но Каспий быстро высыхает. Из-за высоких температур, вызванных климатом, озеро быстро испаряется, оставляя после себя обширные участки сухой земли.

В среднем Каспий отступает на 20 сантиметров в год. По прогнозам, к концу столетия он опустится на 18 метров, в то время как северный Каспий уже имеет глубину всего 5-6 метров. Сейчас он опустился ниже уровня, на котором он может поддерживать морскую экосистему. Азербайджанский лидер опасается, что этот процесс в конечном итоге превратит озеро в остров, как это произошло с Аральским морем. Дно последнего теперь представляет собой поверхность суши с многокилометровыми грязевыми тропами», — пишет автор. Эколог отмечает, что территория Казахстана велика и близка к территории Западной Европы, поэтому страна может справиться с потерей города Актау в результате обмеления Каспийского моря. В то же время территория Азербайджана не так велика, и площадь его территориальных вод в Каспийском море в два раза превышает площадь его сухопутной территории. Тарик Ниази отмечает, что Путин «пообещал Алиеву спасти море». Несмотря на данное обещание, российский лидер мало что может сделать. Россия Путина — страна, расположенная выше по течению Каспия. Четыре других прибрежных государства, включая Азербайджан, хотят, чтобы Москва прекратила запруживать и отводить притоки в Каспий. Одним из таких притоков является река Волга, которая является самым длинным и крупнейшим (по объему) водоемом на европейском континенте. Верховья Волги расположены к северо-западу от Москвы. Прикаспийские страны утверждают, что Волга обеспечивает 80 процентов притока в озеро. Остальная часть (20 процентов) поступает из двух речных систем ниже по течению: Куры и Аракса. Таким образом, непрерывный поток Волги имеет решающее значение для жизни Каспия.