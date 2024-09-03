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Путин хочет медленно поглотить Украину

ISW
15:20 1328

Глава РФ Владимир Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления и истощить украинские силы, сообщает Институт изучения войны (ISW). 

Военные аналитики считают, что хотя украинская операция в Курской области, похоже, имеет влияние на российских военных на оперативном уровне, она не изменила стратегическое мышление главы России Владимира Путина.

По оценкам ISW, Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления и что Россия может достичь своих целей путем войны на истощение против украинских сил.

Эти оценки делают Путина невосприимчивым к мирным переговорам на других условиях, кроме капитуляции Украины и Запада перед его требованиями.

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