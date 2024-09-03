Президент Египта впервые в Анкаре
15:31 415
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Анкару с официальным визитом. Сообщается, что это его первый визит в Турцию.
В аэропорту ас-Сиси встретил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В рамках визита планируется обсуждение путей углубления двусторонних связей, а также региональной и глобальной повестки. По итогам переговоров подготовлен к подписанию ряд документов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!