Президент Египта впервые в Анкаре

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Анкару с официальным визитом. Сообщается, что это его первый визит в Турцию.

В аэропорту ас-Сиси встретил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В рамках визита планируется обсуждение путей углубления двусторонних связей, а также региональной и глобальной повестки. По итогам переговоров подготовлен к подписанию ряд документов.