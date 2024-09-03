ВС Турции уничтожают террористов в Ираке

Военные самолеты ВВС Турции уничтожили на севере Ирака 20 целей, связанных с террористической организацией РПК. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны страны.

«В результате воздушной операции, проведенной на севере Ирака в районах Метина, Зап, Кара, Хакурк, Кандил и Асос, были уничтожены 20 пещер, укрытий, складов и объектов, связанных с террористической организацией РПК», - говорится в заявлении министерства.