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ВС Турции уничтожают террористов в Ираке

15:34 214

Военные самолеты ВВС Турции уничтожили на севере Ирака 20 целей, связанных с террористической организацией РПК. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны страны.

«В результате воздушной операции, проведенной на севере Ирака в районах Метина, Зап, Кара, Хакурк, Кандил и Асос, были уничтожены 20 пещер, укрытий, складов и объектов, связанных с террористической организацией РПК», - говорится в заявлении министерства.

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