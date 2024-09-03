Израиль наносит ответный удар

Армия Израиля сообщила об успешном отражении атаки с использованием беспилотника и нанесении ударов по военным объектам «Хезболлы». Соответствующее заявление было опубликовано армейской пресс-службой.

«Система ПВО Армии обороны Израиля успешно перехватила беспилотник, приближавшийся к территории страны с востока», — сообщили в ЦАХАЛ, отметив, что объект был сбит до того, как пересек границу еврейского государства.

Кроме того, ВВС Израиля сообщили о нанесении удара по ракетной пусковой установке, которая использовалась для атаки по государству, и поражении нескольких военных объектов «Хезболла» на юге Ливана.

Сообщений о пострадавших в результате атак израильской армии не поступало.