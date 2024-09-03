USD 1.7000
EUR 1.8796
RUB 0.0194
Подписаться на уведомления
Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве
Новость дня
Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве

Израиль наносит ответный удар

15:37 413

Армия Израиля сообщила об успешном отражении атаки с использованием беспилотника и нанесении ударов по военным объектам «Хезболлы». Соответствующее заявление было опубликовано армейской пресс-службой.

«Система ПВО Армии обороны Израиля успешно перехватила беспилотник, приближавшийся к территории страны с востока», — сообщили в ЦАХАЛ, отметив, что объект был сбит до того, как пересек границу еврейского государства.

Кроме того, ВВС Израиля сообщили о нанесении удара по ракетной пусковой установке, которая использовалась для атаки по государству, и поражении нескольких военных объектов «Хезболла» на юге Ливана.

Сообщений о пострадавших в результате атак израильской армии не поступало.

Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
15:15 1243
В Турции по-другому: у победы один отец, у поражения тысяча сирот
В Турции по-другому: у победы один отец, у поражения тысяча сирот наша аналитика; все еще актуально
02:09 6129
Путин хочет медленно поглотить Украину
Путин хочет медленно поглотить Украину ISW
15:20 1336
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
11:59 3162
Сын адмирала по прозвищу «Гектор»: миллиарды на иранской и российской нефти…
Сын адмирала по прозвищу «Гектор»: миллиарды на иранской и российской нефти… наш обзор
01:44 7512
Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири»
Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири» актуальный комментарий
11:17 5523
Гиперзвуковое оружие бессильно против ФСБ
Гиперзвуковое оружие бессильно против ФСБ главная тема; все еще актуально
00:03 9930
Российская армия наступает: оккупирована Пречистовка, русские подходят к Торецку
Российская армия наступает: оккупирована Пречистовка, русские подходят к Торецку фронтовая сводка
03:05 6353
Что за отставки в правительстве Украины? Что происходит?
Что за отставки в правительстве Украины? Что происходит?
3 сентября 2024, 22:38 10173
Борис Джонсон призвал передать Украине ATACMS и снять все ограничения
Борис Джонсон призвал передать Украине ATACMS и снять все ограничения
10:39 1886
Россия убила всю семью во Львове
Россия убила всю семью во Львове фото; видео; обновлено 13:20
13:20 8407

ЭТО ВАЖНО

Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
Американский эколог об обмелении Каспия и беседе Путина с Алиевым
15:15 1243
В Турции по-другому: у победы один отец, у поражения тысяча сирот
В Турции по-другому: у победы один отец, у поражения тысяча сирот наша аналитика; все еще актуально
02:09 6129
Путин хочет медленно поглотить Украину
Путин хочет медленно поглотить Украину ISW
15:20 1336
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
Депутат Крейденко в интервью haqqin.az не только о выборах в Азербайджане: «Азербайджанцы – герои»
11:59 3162
Сын адмирала по прозвищу «Гектор»: миллиарды на иранской и российской нефти…
Сын адмирала по прозвищу «Гектор»: миллиарды на иранской и российской нефти… наш обзор
01:44 7512
Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири»
Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири» актуальный комментарий
11:17 5523
Гиперзвуковое оружие бессильно против ФСБ
Гиперзвуковое оружие бессильно против ФСБ главная тема; все еще актуально
00:03 9930
Российская армия наступает: оккупирована Пречистовка, русские подходят к Торецку
Российская армия наступает: оккупирована Пречистовка, русские подходят к Торецку фронтовая сводка
03:05 6353
Что за отставки в правительстве Украины? Что происходит?
Что за отставки в правительстве Украины? Что происходит?
3 сентября 2024, 22:38 10173
Борис Джонсон призвал передать Украине ATACMS и снять все ограничения
Борис Джонсон призвал передать Украине ATACMS и снять все ограничения
10:39 1886
Россия убила всю семью во Львове
Россия убила всю семью во Львове фото; видео; обновлено 13:20
13:20 8407
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться