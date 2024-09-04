Студенты программы двойного диплома UNEC и Эгейского университета c этого года пройдут обучение в Турции

Студенты первого курса, завершившие программу двух дипломов, осуществляемой с прошлого года, на II и III курсах продолжат обучение в Эгейском университете. На 4-м курсе они вновь будут учиться в UNEC. Студенты, успешно окончившие программу, получат дипломы обоих университетов.

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов встретился со студентами, завершившими первый курс программы. Ректор сообщил, что двойной диплом с Эгейским университетом является первой программой по техническим и технологическим специальностям, и отметил, что количество этих программ будет увеличиваться.

Ректор также рассказал о значении специальности «Пищевая инженерия». По его словам, на рынке труда всегда будут востребованы профессиональные специалисты в области «Пищевая инженерия», которая является одной из специальностей будущего. Ректор отметил, что студенты, обучаясь на II и III курсах в Эгейском университете, изучат свои специальности на основе опыта Турции. Это сыграет важную роль в их росте как международных экспертов в своих областях.

На встрече сообщалось, что в этом году на программу двойного диплома были приняты 20 студентов, запланированное место заполнено. Ректор сообщил, что один из принятых студентов является гражданином Турции, и подчеркнул как отрадный факт рост интереса граждан Турции к программе.

Студентам также была предоставлена подробная информация о системе связи, которая им понадобится во время учебы в Эгейском университете. Было объявлено, что им будет предоставлено общежитие Эгейского университета, и при этом они смогут на равных условиях воспользоваться всеми возможностями, созданными для турецких студентов.

Студенты, высоко оценив условия, созданные UNEC, отметили, что возможность учиться в Турции стала для них большим шансом.

В завершение ректор, пожелав студентам успехов в учебе, дал им свои рекомендации.