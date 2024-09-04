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Турецкие банки начали «выдавливать» российские компании

Заявление посла
16:25 2425

Проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, в турецких банках участились случаи «выдавливания» компаний, которые занимаются транзитом товаров в Россию. Таким клиентам блокируют переводы или вовсе закрываются счета, уточнил дипломат.

О каких банках идет речь, он не уточнил. «Российские хозяйствующие субъекты, сталкивающиеся в своей внешнеэкономической деятельности с подобного рода проблемами, могут обращаться непосредственно в наше торгпредство, попытаемся им помочь, что называется, в индивидуальном порядке», - сказал Ерхов.

В декабре 2023 года США объявили о введении вторичных санкций в банковском секторе. После этого турецкие банки стали закрывать счета российских юрлиц и ужесточили требования к открытию рублевых счетов.

В мае 2024-го стало известно, что Denizbank, один из крупнейших банков Турции, ужесточил условия для россиян: он практически перестал открывать новые счета заявителям с российским паспортом. В конце августа турецкий госбанк Ziraat прекратил открывать счета в рублях.

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