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Вклад в Yelo Bank – вклад в зеленый Баку

16:35 490

Новая депозитная кампания Yelo Bank принесет пользу как клиентам, так и природе! Разместив вклад в Yelo Bank с 4 сентября по 31 октября текущего года, вы сможете получить до 11% годового дохода и внести свой вклад в озеленение нашего прекрасного Баку.

Для участия в акции достаточно внести сумму от 5000 AZN или 5000 USD в любом из филиалов банка или онлайн, и поддерживать ее активной на протяжении всей кампании. Клиентам, которые присоединятся к этой инициативе, будет отправлен электронный экосертификат через приложение Yelo. По завершении акции на специальном мероприятии с участием сотрудников банка в честь каждого клиента, получившего экосертификат, будет посажено дерево. Отметим, что депозиты, открытые в Yelo Bank на сумму до 100 тысяч манатов, застрахованы Фондом страхования вкладов.

Основная цель этой акции — поддержка Года солидарности за зеленый мир и предстоящей конференции COP29, а также охрана окружающей среды. Если вы хотите принять участие в этой кампании, откройте депозит в Yelo Bank: https://bit.ly/3AZlic7

У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах (https://www.yelo.az/az/individuals/deposits/)? Тогда позвоните по номеру

981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, WhatsАpp или yelo.az.

 Yelo Bank – яркий Банкинг!

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