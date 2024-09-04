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Иракские имамы осудили ХАМАС за убийство заложников

16:48 1398

Всемирный совет имамов (ВСИ), международная неправительственная организация мусульманских религиозных лидеров, базирующаяся в Ираке, опубликовала заявление, в котором «самым решительным образом осудила варварские действия ХАМАС». Публичное заявление появилось после того, как террористы убили шестерых израильских заложников 1 сентября.

Назвав убийства заложников нарушением «всех принципов гуманности, религиозных учений и международного права», ВСИ добавил, что казнь мирных израильтян стала «грубым нарушением священных законов конфликта, предписанных всеми основными религиозными традициями, включая ислам». Всемирный совет имамов признал, что нападения на мирных жителей нарушают не только законы ислама, но и Женевские конвенции.

Организация возложила на группировку «прямую ответственность за гибель и страдания всех невинных людей, потерянных с 7 октября, поскольку действия ХАМАС не только принесли смерть и разрушения в регион, но и привели к огромным страданиям палестинского народа».

В заявлении также подчеркивается, что Иран «разделяет равную ответственность за эти трагедии», поскольку его постоянная поддержка действий ХАМАС «укореняет насилие и нестабильность в регионе».

Согласно информации на сайте, Всемирный совет имамов является «первой и крупнейшей в мире международной неправительственной организацией религиозных лидеров всех исламских конфессий». Она выступает за мирное сосуществование, толерантность и межконфессиональный диалог, а также за борьбу с экстремистскими идеологиями и воинствующим исламом.

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