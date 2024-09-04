Последняя капля в чаше терпения ЕС

Процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановлен, говорится в заявлении ЕС, которое распространило представительство союза в Грузии.

«Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вернуться на путь интеграции», - говорится в заявлении, в котором ЕС осудил принимаемый парламентом Грузии законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ.