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Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве
Новость дня
Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве

Последняя капля в чаше терпения ЕС

17:04 1840

Процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановлен, говорится в заявлении ЕС, которое распространило представительство союза в Грузии.

«Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вернуться на путь интеграции», - говорится в заявлении, в котором ЕС осудил принимаемый парламентом Грузии законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ.

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