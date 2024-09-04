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Украинцы выжигают россиян «Драконом»

17:27 1675

Украинские военные стали использовать дрон «Дракон», выжигающий территорию под собой термитом, сообщает Bild.

Украинская армия начала использовать FPV-дроны, которые не сбрасывают гранаты и не летят в цель с зарядом взрывчатки, а рассыпают над позициями российских военных термит — смесь горящих гранул оксида железа и алюминия.

По информации Bild, украинские военные еще в конце прошлого года задумались о том, как можно использовать термитную смесь вместе с беспилотниками. В итоге они пришли к выводу, что под стандартный FPV-дрон можно поместить около 500 г термитной смеси. Химическая реакция запускается с помощью дистанционного управления лишь незадолго до появления в районе цели.

Температура горения термита составляет примерно 2500° С — это означает, что раскаленная смесь за считанные секунды разъедает даже железо, а минометы, гранаты и патроны становятся смертоносными для своих владельцев, поскольку взрываются.

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