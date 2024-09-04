Завершился чемпионат Азербайджана по гребле

Чемпионат Азербайджана по гребле, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией каноэ и гребли Азербайджана, завершен. Соревнования прошли в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в городе Мингячевире. Более 100 юных спортсменов из Баку и Мингячевира боролись за звание чемпионов.

В национальном чемпионате спортсмены соревновались в гребле на байдарках и каноэ на 1- и 2-местных лодках на дистанциях 200, 500, 1000 метров, а также в академической гребле на 1-, 2- и 4-местных лодках на дистанциях 1000 и 1500 метров. Соревнования прошли в увлекательной и напряженной борьбе.

Победители были награждены дипломами и медалями, а также будут включены в состав сборной для участия в традиционном международном турнире «Регата в Мингячевире», который пройдет в октябре.

Следует отметить, что одной из основных задач Федерации каноэ и гребли Азербайджана является популяризация гребли среди молодежи и увеличение ее массовости. В рамках этой работы в течение года регулярно проводятся внутренние соревнования в Баку и Мингячевире.