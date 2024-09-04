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Белорусская делегация у Кямаледдина Гейдарова

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17:49 381

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией Республики Беларусь, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Игорем Назаруком, находящейся с визитом в Баку. 

Приветствуя гостей, министр Кямаледдин Гейдаров отметил, что многосторонние отношения между двумя народами и странами, благодаря политической мудрости и взаимному доверию двух глав государств, достигли уровня стратегического партнерства, и связи в различных направлениях постоянно расширяются. В этом контексте министр выразил уверенность, что визит заместителя министра иностранных дел Беларуси и встреча в Министерстве по чрезвычайным ситуациям послужат дополнительным импульсом для дальнейшего расширения тесных связей между соответствующими ведомствами двух стран в области борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Министр К.Гейдаров подробно рассказал гостям о направлениях деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям и о работе, проводимой в Азербайджане по борьбе с катастрофами, отметив, что существуют хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений между соответствующими ведомствами.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук, поблагодарив за теплый прием, выразил удовлетворение уровнем сотрудничества в рамках стратегического партнерства, сформированного благодаря усилиям глав двух государств. Руководитель делегации подчеркнул, что "углубление связей между органами, ответственными за управление чрезвычайными ситуациями в наших странах, приносит взаимную пользу, и что визиты и обсуждения в значительной степени способствуют расширению отношений".

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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