В чем обвиняют генерала Попова?

Следственный комитет РФ предъявил бывшему заместителю министра обороны генералу армии Павлу Попову обвинение в мошенничестве на 30 млн рублей. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, вину Попов не признает.

"Следователями главного военного следственного управления СК предъявлено обвинение бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает", - сказала она. Ему грозит до 10 лет колонии.

Следствие установило, что Попов, заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности парка "Патриот" и одноименного конгрессно-выставочного центра.

"Некоторые фигуранты сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания", - отметила Петренко.

29 августа был задержан бывший заместитель министра обороны России генерал Павел Попов.