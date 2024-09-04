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Германия направит Украине еще 17 IRIS-T

18:02 392

Германия намерена направить Украине еще 17 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, сообщает Bloomberg со слов канцлера Германии Олафа Шольца.

«Шольц принял доставку этой системы ПВО в Вооруженные силы Германии, подтвердил заказы еще на пять таких установок и отметил, что дополнительно 17 установок предназначены для Украины», - информирует агентство.

Он уточнил, что четыре установки отправят Киеву до конца года, а остальные - начиная с 2025 года. Канцлер напомнил, что семь установок ранее уже прибыли в Украину.

Кроме того, Шольц объявил, что закупки Бундесвером шести ЗРК IRIS-T сыграют ключевую роль в реализации проекта совместной противовоздушной обороны европейского региона European Sky Shield Initiative.

Между тем, представитель немецких властей разъяснил Bloomberg, что к 2026 году всего на Украину должны быть поставлены 24 ЗРК IRIS-T - 12 в модификации для действий на малой дальности и 12 - в модификации для средней дальности. Источник добавил, что закупки для Бундесвера шести ЗРК IRIS-T обойдутся в 950 млн евро.

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