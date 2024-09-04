В Польше раскритиковали экс-главу МИД Украины

«Я надеюсь, что новый министр иностранных дел не будет так выражаться. Польша была первой, поставила Украине столько помощи, сколько могла», — сказал политик, напомнив о словах Кулебы о Волынской резне.

4 сентября глава Министерства иностранных дел Украины подал в отставку. Как рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.

Ранее Дмитрий Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, заявил, что Киев не будет препятствовать Варшаве в проведении эксгумации жертв Волынской резни. Однако он выразил желание, чтобы Польша тоже чтила украинцев, а вопросы истории призвал «оставить историкам».