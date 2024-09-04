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В Польше раскритиковали экс-главу МИД Украины

18:14 322

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил надежду, что новый глава МИД Украины откажется повторять риторику действующего министра Дмитрия Кулебы, сообщают зарубежные СМИ. 

«Я надеюсь, что новый министр иностранных дел не будет так выражаться. Польша была первой, поставила Украине столько помощи, сколько могла», — сказал политик, напомнив о словах Кулебы о Волынской резне.

4 сентября глава Министерства иностранных дел Украины подал в отставку. Как рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.

Ранее Дмитрий Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, заявил, что Киев не будет препятствовать Варшаве в проведении эксгумации жертв Волынской резни. Однако он выразил желание, чтобы Польша тоже чтила украинцев, а вопросы истории призвал «оставить историкам».

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