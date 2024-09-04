Иран не отказался от идеи удара по Израилю: «Ответ будет иным и неожиданным»

Чизари предупреждает: «Иран ответит на убийство Хании «в свое время». Коснувшись антииизраильской операции «Арбаин», проведенной ливанским движением сопротивления «Хезболла», генерал сказал, что эта атака была предпринята в ответ на убийство высшего командующего группировки Фуада Шукра, добавив, что сокрушительный ответ Ирана «безусловно, будет иным».

Заместитель командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) генерал Мохсен Чизари в интервью государственному телеканалу Исламской Республики Иран (IRIB) заявил, что реакция Тегерана на убийство Израилем бывшего главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании будет «иной и неожиданной».

Высокопоставленный иранский военный чиновник также отметил, что чем больше Израиль будет упорствовать в своем полномасштабном военном наступлении на различные районы Западного берега, тем сложнее станет для него ситуация.

«Структура сопротивления остается сильной в Газе и формируется и укрепляется на Западном берегу. Сегодня израильский режим принимает меры, чтобы предотвратить формирование и усиление сопротивления на Западном берегу, но это никогда не увенчается успехом», - заявил он.