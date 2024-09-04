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Фернанду Сантуш перед дебютом в Азербайджане: «У сборной Швеции есть слабые места»

Эльмир Алиев, отдел спорта
19:15 967

Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш и футболист Эмин Махмудов провели пресс-конференцию перед завтрашним матчем Лиги наций со Швецией.

«Вчера у нас была первая тренировка, сегодня будет вторая, - говорит португальский специалист, для которого завтрашняя игра станет первой у руля сборной Азербайджана. - Обсудили слабые стороны нашей команды. Игроки были недовольны некоторыми моментами. Обсудили их. Футболисты понимают, что будет сложно. Надо, чтобы игроки адаптировались в сборной.

У меня хорошее настроение. Готовимся к игре. Сконцентрированы на подготовке.

Швеция - серьезный соперник, у них новый главный тренер. Посмотрели четыре игры шведов под руководством нового тренера. Сделали акцент на их слабых местах. Показали игрокам эти моменты. Также обсуждали, как обороняться, когда они атакуют, и как выходить в контратаку. Было важно также понять и сильные стороны соперника, чтобы противостоять им.

Я доволен физической формой всех игроков. Не хочу говорить о ком-то индивидуально. У нас единая команда. Что касается стартового состава, то я пока не решил, кто выйдет на поле с первых минут».

«Завтра нас ждет хорошая игра, - говорит Эмин Махмудов. - У них хорошие игроки. Хотим показать достойную игру.

Да, прошлая игра со Швецией, в которой мы победили 3:0, была одной из лучших в моей карьере. Опять постараюсь помочь команде. У нас было мало времени, чтобы познакомиться с новым главным тренером. Постепенно узнаем его философию и постараемся выполнить его задания.

Проблемы «Нефтчи»? Я никогда не переношу клубные дела в сборную. Всегда стараюсь отделять их. Проблемы всегда бывают. Сейчас о клубных трудностях надо забыть.

Нужно быть максимально внимательными и сконцентрированными. Постараемся сыграть в свой футбол.

За один день сложно что-то поменять. Постараемся сыграть компактно. Получится или нет - посмотрим».

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