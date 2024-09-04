Вице-премьер России: «Полад Бюльбюльоглы – золотой голос СССР»

Об этом заявила вице-премьер России, председатель оргкомитета X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур Татьяна Голикова.

Посол Азербайджана в России, легендарный певец и композитор Полад Бюльбюльоглы стал лауреатом Эрмитажной премии этого года.

"Зарубежный деятель культуры - хорошо известный вам золотой голос Советского Союза, теперь Республики Азербайджан, посол Республики Азербайджан в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглы", - объявила Голикова.

Лауреатов наградят 14 сентября.

Эрмитажная премия была учреждена оргкомитетом Санкт-Петербургского международного форума совместно с Государственным Эрмитажем. Премия присуждается ежегодно, начиная с 2023 года, двум знаковым деятелям культуры - одному гражданину России и одному иностранному гражданину - за достижения в области культуры и искусства, укрепление международного культурного диалога.