Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон: «Я бы возглавил Иностранный легион в Украине»

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым ("Вован") и Алексеем Столяровым ("Лексус") призвал помочь Украине снести Крымский мост, а также заявил, что готов возглавить Иностранный легион в Украине.

Как сообщает Rzeczpospolita, пранкеры позвонили Джонсону от имени известного французского экономиста и политика Жака Аттали. Очевидно, политик не заподозрил, что с ним разговаривают российские пранкеры.

"Нам следует передать им (ВСУ - УНИАН) ракеты ATACMS. Мы должны помочь им снести Крымский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу", - заявил Джонсон.