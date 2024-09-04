Вашингтон готовится обвинить Россию: Кремль снова манипулирует выборами?

Администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию в попытках оказать влияние на американские выборы, сообщает телеканал CNN.

По его сведениям, Белый дом намерен уже 4 сентября сделать публичное заявление с подобными утверждениями, в свою очередь Минюст США намерен объявить о мерах по противодействию российскому влиянию на выборы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на выборах в США победит тот, кого выберет американский народ, а дело РФ - не вмешиваться и наблюдать.