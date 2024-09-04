USD 1.7000
EUR 1.8796
RUB 0.0194
Подписаться на уведомления
Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве
Новость дня
Посольство Азербайджана о судьбе депортируемых азербайджанцев в Москве

Вашингтон готовится обвинить Россию: Кремль снова манипулирует выборами?

Отдел информации
19:42 505

Администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию в попытках оказать влияние на американские выборы, сообщает телеканал CNN.

По его сведениям, Белый дом намерен уже 4 сентября сделать публичное заявление с подобными утверждениями, в свою очередь Минюст США намерен объявить о мерах по противодействию российскому влиянию на выборы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на выборах в США победит тот, кого выберет американский народ, а дело РФ - не вмешиваться и наблюдать.

Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает
Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает наша корреспонденция
20:21 345
Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается
Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается
19:57 989
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон: «Я бы возглавил Иностранный легион в Украине»
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон: «Я бы возглавил Иностранный легион в Украине»
19:35 798
Вице-премьер России: «Полад Бюльбюльоглы – золотой голос СССР»
Вице-премьер России: «Полад Бюльбюльоглы – золотой голос СССР»
19:27 1273
Фернанду Сантуш перед дебютом в Азербайджане: «У сборной Швеции есть слабые места»
Фернанду Сантуш перед дебютом в Азербайджане: «У сборной Швеции есть слабые места»
19:15 969
Иран не отказался от идеи удара по Израилю: «Ответ будет иным и неожиданным»
Иран не отказался от идеи удара по Израилю: «Ответ будет иным и неожиданным»
19:06 702
Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири»
Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири» актуальный комментарий
11:17 6903
Россия отказалась кормить абхазов. Грузины заинтересовались
Россия отказалась кормить абхазов. Грузины заинтересовались обновлено 18:20
18:20 5909
В чем обвиняют генерала Попова?
В чем обвиняют генерала Попова?
18:00 2190
Иракские имамы осудили ХАМАС за убийство заложников
Иракские имамы осудили ХАМАС за убийство заложников
16:48 2059
Спецоперация Генпрокуратуры: арестованы мэр и глава муниципалитета
Спецоперация Генпрокуратуры: арестованы мэр и глава муниципалитета
15:55 7365

ЭТО ВАЖНО

Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает
Важный поворотный момент: Эрдоган говорит ас-Сиси, но Мурси не забывает наша корреспонденция
20:21 345
Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается
Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается
19:57 989
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон: «Я бы возглавил Иностранный легион в Украине»
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон: «Я бы возглавил Иностранный легион в Украине»
19:35 798
Вице-премьер России: «Полад Бюльбюльоглы – золотой голос СССР»
Вице-премьер России: «Полад Бюльбюльоглы – золотой голос СССР»
19:27 1273
Фернанду Сантуш перед дебютом в Азербайджане: «У сборной Швеции есть слабые места»
Фернанду Сантуш перед дебютом в Азербайджане: «У сборной Швеции есть слабые места»
19:15 969
Иран не отказался от идеи удара по Израилю: «Ответ будет иным и неожиданным»
Иран не отказался от идеи удара по Израилю: «Ответ будет иным и неожиданным»
19:06 702
Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири»
Увлеклись арестом Путина, а забыли про «Силу Сибири» актуальный комментарий
11:17 6903
Россия отказалась кормить абхазов. Грузины заинтересовались
Россия отказалась кормить абхазов. Грузины заинтересовались обновлено 18:20
18:20 5909
В чем обвиняют генерала Попова?
В чем обвиняют генерала Попова?
18:00 2190
Иракские имамы осудили ХАМАС за убийство заложников
Иракские имамы осудили ХАМАС за убийство заложников
16:48 2059
Спецоперация Генпрокуратуры: арестованы мэр и глава муниципалитета
Спецоперация Генпрокуратуры: арестованы мэр и глава муниципалитета
15:55 7365
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться