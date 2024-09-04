Спецслужбы заявили, что разведка вербует китайских студентов

Иностранные разведывательные службы в последние годы стали активнее вербовать китайских студентов для ведения шпионской деятельности в КНР, в качестве уловок используются предложения о дистанционной высокооплачиваемой подработке или онлайн-знакомства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбы Китая.

"В последние годы иностранные разведывательные службы нацеливались на группы наших молодых студентов, используя подработку и онлайн-знакомства в качестве "уловок" для вербовки, приманки и принуждения отдельных молодых студентов из нашей страны к участию в шпионской деятельности, включая сбор конфиденциальной информации, информационную и другую незаконную деятельность, что стало большой угрозой для национальной безопасности нашей страны", - говорится в заявлении ведомства.

Власти КНР предупреждают молодежь не попадаться в ловушку иностранных спецслужб, предлагающих высокооплачиваемые подработки, а также подарки, помощь и приглашения поужинать.