Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается

Госпрограмма возрождения российского авиапрома, в рамках которой власти планировали в кратчайшие сроки довести выпуск гражданских самолетов до уровней времен СССР, столкнулась с хроническими задержками.Сроки начала выпуска отечественного регионального лайнера постоянно переносятся, выразил свое возмущение президент России Владимир Путин.

«Нам нужен самолет региональный. Но мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», — заявил Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальнего Востока.

Он напомнил, что в прошлом году на Восточном экономическом форуме была поставлена цель довести пассажиропоток на внутренних рейсах на Дальнем Востоке до 4 млн человек в год. «Для решения этой задачи необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, развивать парк воздушных судов», — сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).