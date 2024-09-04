Путин недоволен: возрождение российского авиапрома срывается
Госпрограмма возрождения российского авиапрома, в рамках которой власти планировали в кратчайшие сроки довести выпуск гражданских самолетов до уровней времен СССР, столкнулась с хроническими задержками.Сроки начала выпуска отечественного регионального лайнера постоянно переносятся, выразил свое возмущение президент России Владимир Путин.
«Нам нужен самолет региональный. Но мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», — заявил Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальнего Востока.
Он напомнил, что в прошлом году на Восточном экономическом форуме была поставлена цель довести пассажиропоток на внутренних рейсах на Дальнем Востоке до 4 млн человек в год. «Для решения этой задачи необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, развивать парк воздушных судов», — сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).
Но региональные лайнеры — «Байкал» на 9 мест и турбовинтовой Ту-114 на 68 пассажиров — так и не появились на рынке. Согласно утвержденной в 2022 году комплексной программе развития авиаотрасли, первые пять «Байкалов» должны были сойти с конвейеров авиазаводов уже в этом году. Также на 2024-й год было назначено начало производства Ил-114 (2 единицы). В мае, впрочем, правительство перенесло выпуск «Байкалов» на 2025 год, а Ту-114 — на 2026-й.
По изначальному плану в этом году авиакомпании должны были получить уже 40 отечественных самолетов. Помимо «Байкалов» и «Ту-114», парк должны были пополнить 20 импортозамещенных «суперджетов» (SSJ-New), 6 среднемагистральных лайнеров МС-21, а также 7 самолетов Ту-214.
В реальности авиапром сможет произвести лишь один самолет — Ту-214, следует из обновленной программы Минпромторга. Планы по выпуску на 2025 год урезаны более чем вчетверо — 20 машин вместо изначальных 82, на 2026-й год — на одну пятую (97 лайнеров вместо 120).